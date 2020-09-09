الخرطوم 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسلقيت 3 فتيات بأعمار متفاوتة مصرعهن غرقاً جراء انقلاب قارب بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض (150 كيلومتر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم) جراء شدة الرياح وارتفاع منسوب مياه النيل.وقال مدير إدارة الدفاع المدني بولاية النيل العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش في تصريحات له: إن لجنة طوارئ الخريف بالولاية سبق أن حذرت من التنقل بالقوارب الصغيرة في هذه المدة ضمانا لسلامة المواطنين.ودعا الشوش سائقي القوارب إلى استخدام وسائل السلامة لتفادي مخاطر الغرق في النيل، مؤكداً عدم مطابقة القوارب المستخدمة حالياً للمواصفات.// انتهى //19:27ت م0220