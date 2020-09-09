الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسجدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم دعوة بلاده للأطراف الليبية المتنازعة إلى حوار (ليبي - ليبي) حقيقي في الجزائر، من أجل طيّ صفحة الصراع المستمر منذ 2011.وقال بوقادوم خلال اجتماع وزراء خارجية العرب المنعقد بالقاهرة في دورته 154: إن الجزائر استبشرت خيرا بالتطورات الإيجابية الأخيرة بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيله صالح وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية والدعوة إلى تفعيل العملية السياسية لإنهاء الأزمة الليبية.وذكر بوقادوم أن الجزائر تجدد استعدادها لاحتضان حوار حقيقي بين جميع الأطراف الليبية من أجل إطلاق المسار السياسي وتوفير كل متطلبات نجاحه في إطار التنسيق مع دول الجوار وعلى أساس الشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين والإرادة للشعب الليبي، بما يضمن وحدة ليبيا و أمنها واستقرارها.// انتهى //19:27ت م0222