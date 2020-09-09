الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسدعت الجزائر اليوم الفصائل الفلسطينية إلى المصالحة والبدء في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوزاري العربي في دورته ال154 بالقاهرة عبر الاتصال المرئي: إن بلاده تهيب بالفلسطينيين أن يعملوا على ترتيب بيتهم الداخلي في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأن يتقدموا في مسار المصالحة الذي أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأن يضعوا مصلحة الأمة والقضية الفلسطينية فوق أي أمر آخر.وجدد الوزير الجزائري تضامن بلاده ودعمها غير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استعادة جميع حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، طبقا لقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ومرجعيات السلام، بما فيها قمة بيروت عام 2002.// انتهى //19:35ت م0223