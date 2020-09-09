تونس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا " أفريكوم" الجنرال ستيفان تونساند الذي يزور تونس حالياً.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات لا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.// انتهى //19:52ت م0226