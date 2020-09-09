سياسي / الرئيس التونسي يلتقي بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
تونس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بقائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا " أفريكوم" الجنرال ستيفان تونساند الذي يزور تونس حالياً.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات لا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.
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19:52ت م
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