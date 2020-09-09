الباحة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسشهد محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم, انطلاقة مهرجان العقيق الثالث للتمور، الذي يقام بمقر الساحة الشعبية بالمحافظة, وسط إجراءات مشددة لتطبيق الاحترازات الوقائية (والبروتوكولات) المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتجوّل المحافظ على أركان السوق الذي شهد أكثر من 40 عارضا لبيع منتجاتهم, وشاهد آلية التنظيم في ميدان السوق والحراج وعمليات البيع والشراء، مستمعاً لنبذة عن المهرجان من قبل أعضاء فريق العمل المنظِّم للمهرجان, كما اطلع على الممر المخصص للأسر المنتجة, الذي يُعرض فيه العديد من المنتجات اليدوية والمأكولات بأنواعها، فضلاً عن العطور وأعمال الديكور.ونوه الدكتور العتيبي بأن نجاح تنظيم مهرجان التمور المواسم الماضية في محافظة العقيق أعطى مزيداً من التميز لفريق العمل الهادف إلى تطوير العمل وتحقيق تطلعات وتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة، والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، حيث سخَّرت إدارة المهرجان جهودها لتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في أحد أهم أسواق التمور، سعياً لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان الذي يعد استغلالاً لأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية، ويستثمر القيمة الكبيرة التي ترمز لها النخلة في المنطقة.يذكر أن محافظة العقيق تضم ما يقارب 135 ألف نخلة موزعة على أكثر من 1600 مزرعة تنتج رطب: الصُفري، والخضري، والسري، ويتراوح سعر الكيلو الواحد منها حسب السعر المتداول من 15 ريالاً إلى 40 ريالاً.// انتهى //21:26ت م0244