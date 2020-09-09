الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسشارك معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي اليوم في الحفل الذي أقامته وزارة التعليم لإطلاق خدمة ''مؤهل'' بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت .وهنأ معاليه منسوبي وزارة التعليم وعلى رأسهم معالي الوزير آل الشيخ على إطلاق هذه الخدمة التي توفر للمستخدم الاستعلام إلكترونياً عن المؤهلات التعليمية الأكاديمية، والذي من شأنه أن يساعد على تحسين جودة البيانات في الجهات الحكومية ما سينعكس إيجاباً على أي قرارات تبنى على هذه البيانات.وأشار معالي الدكتور الغامدي إلى أن "سدايا" من أوائل الجهات الحكومية التي ارتبطت إلكترونياً مع خدمة "مؤهل" الإلكترونية،وستبدأ في استخدام هذه الخدمة في أنظمتها ومنصاتها، ما سيمكنها من تعزيز موثوقية البيانات المرتبطة بالمؤهلات التعليمية.وكانت وزارة التعليم قد أطلقت خدمة "مؤهل" الإلكترونية عن طريق إجراءات مؤتمتة إلكترونياً من خلال منظومة جامعة ومرتبطة بالمؤسسات التعليمية المانحة للمؤهلات، ما يتيح للمستفيد الاطلاع على المؤهلات الأكاديمية التي حصل عليها، كما تمكن الجهات ذات العلاقة التحقق من مؤهلات الخريجين والتأكد من صحة بيانات المؤهل.// انتهى //21:35ت م0247