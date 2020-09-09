عام / فرنسا تسجل 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
باريس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
سجلت فرنسا 8577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية و47294 حالة في أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 344101 إصابة .
وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 30 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30794 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20319 وفاة في المستشفيات، و 10475 شخص في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.
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