واشنطن 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 439.58 نقطة، أو 1.60 بالمئة، إلى 27940.47 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 67.12 نقطة، أو 2.01 بالمئة ليغلق عند 3398.96 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الاغلاق بواقع 293.87 نقطة، أو 2.71 بالمئة، إلى 11141.56 نقطة.// انتهى //23:26ت م0266