الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسهبط فريق الفيحاء رسمياً إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعد خسارته من التعاون بهدف دون مقابل اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة في المركز "الرابع عشر" ، أمام الحزم "الخامس عشر" برصيد ٢٨ نقطة والعدالة "السادس عشر والأخير" (٢١ نقطة )، ورافقهما إلى دوري الدرجة الأولى.// انتهى //23:40ت م0267