الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسحقق فريق كرة اليد بنادي النور لقب بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين قبل نهاية المنافسات بجولتين، بعد تعادله مع الخليج في مباراة الجولة الثامنة من الدور النهائي (27-27)، في المباراة اليوم على صالة نادي القادسية بالخبر.ووصل رصيد النور بهذا التعادل إلى 18 ليضمن صدارة الفرق قبل جولتين من الختام فيما وصل رصيد الخليج إلى 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث في سلم الترتيب العام للدوري.وهو اللقب الرابع لناشئين النور في تاريخ البطولة، بعدما استطاعوا الحصول عليه في المواسم (1988-1989م، 1990-1991م، 2007-2008م)، إضافة للقب الموسم الحالي 2019-2020م.وفي باقي مباريات الجولة، تقدم المحيط للمركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد فوزه على القارة بنتيجة (30-31) في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي هجر بالأحساء، ليتجمد رصيد القارة عند 7 نقاط في المركز الخامس.وتمكن الصفا على صالته بصفوى من الفوز على الترجي بنتيجة (34-31) ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الترجي عند 6 نقاط في المركز السادس.// انتهى //23:46ت م0269