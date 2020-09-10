واشنطن 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 23,301 إصابة مؤكدة و 459 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,310,663 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 189,147 حالة وفاة.// انتهى //00:01ت م0272