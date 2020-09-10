الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد معاليه على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //00:02ت م0273