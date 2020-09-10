عدن 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأشاد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، بالوقفة الصادقة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم للدفاع عن اليمن ودعم حكومته في مواجهة الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار.كما أعرب الوزير اليمني، عن تقدير حكومة بلاده العالي لجهود المملكة الرامية إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأكد الحضرمي في كلمة اليمن التي ألقاها خلال اجتماع افتراضي اليوم أمام الدورة 154لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن اتفاق الرياض أصبح ضرورة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن ومن أجل توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية.وقال وزير الخارجية اليمني، إن حكومة بلاده تتطلع إلى التنفيذ الكامل لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وإلى إعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى جراء التمرد العسكري هناك وإلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحقيق ذلك.// انتهى //00:06ت م0275