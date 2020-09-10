الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسكسب فريق النصر ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، في الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .سجل ثلاثية النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء ، والبرازيلي جوليانو جاء بالهدف الثاني في الدقيقة 47 ، وعبدالفتاح آدم أحرز ثالث الأهداف عند الدقيقة 72 ، فيما سجل ثنائية الاتفاق صالح العمري بالدقيقة 19 ، وهزاع الهزاع في الدقيقة 91 .وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 64 نقطة في المركز الثاني ، بينما بقي الاتفاق عند 42 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //00:29ت م0279