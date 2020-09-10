رياضي / النصر يكسب الاتفاق بثلاثية في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
كسب فريق النصر ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ، في الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل ثلاثية النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء ، والبرازيلي جوليانو جاء بالهدف الثاني في الدقيقة 47 ، وعبدالفتاح آدم أحرز ثالث الأهداف عند الدقيقة 72 ، فيما سجل ثنائية الاتفاق صالح العمري بالدقيقة 19 ، وهزاع الهزاع في الدقيقة 91 .
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي إلى 64 نقطة في المركز الثاني ، بينما بقي الاتفاق عند 42 نقطة في المركز الثامن.
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