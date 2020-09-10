المدينة المنورة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنظمت جمعية المكفوفين بالمدينة المنورة " رؤية "بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية ، اليوم ورشة عمل افتراضية بعنوان " احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام" ، قدمها عبدالله خالد با سلم وعدد من المختصين في خدمات ذوي الإعاقة ، وذلك عبر منصة برنامج زوم.وتناولت الورشة التي شهدت حضور عدد من ذوي الإعاقة البصرية و السمعية والحركية ،وممثلي الجمعيات المختصة والمعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة, عدة محاور منها احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة دخل المسجد الحرام في صحن الطواف ، والمسعى ، والساحات الخارجية، ومواقف السيارات.وأوضح مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية ماهر الجهني أن الورشة تهدف إلى التعريف بنوع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام ، وتعزيز الشراكة بين جمعيات الإعاقة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وحصر التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة, وإيجاد الحلول المثلى لهم في المستقبل، بالإضافة إلى إتاحة المجال لهذه الفئة الغالية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.// انتهى //00:29ت م0280