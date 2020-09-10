رياضي / الأهلي يتغلب على الرائد ويتمسك بالمركز الثالث لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
تغلب فريق الأهلي على ضيفه الرائد بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل هدفي الأهلي سلمان المؤشر في الدقيقة 55 ، وعزز عمر السومة النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 79 .
وبتلك النتيجة حجز الأهلي المقعد الآسيوي الثالث للنسخة المقبلة ، بعد أن وصل إلى النقطة 50 في المركز الثالث ، فيما تجمد رصيد الرائد عند 46 نقطة في المركز السادس .
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