القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازريني، أن الوكالة بحاجة ملّحة إلى مبلغ 338 مليون دولار أمريكي على المدى القريب وبنهاية العام الجاري منها 200 مليون دولار لموازنتها البرامجية بالإضافة إلى 95 مليون دولار للاستجابة للمناشدة الخاصة بـ"كورونا المستجد" كوفيد -19 فضلا عن 43 مليون دولار من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لمليون لاجيء فقير في غزة وأكثر من 400 ألف في سوريا ولبنان.ونبه "لازريني" في كلمة وجهها اليوم، إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 154 التي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إلى أن عدم تلقي الأموال اللازمة سيؤثر على الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه إن لم يتمكن من تنفيذ ولايته لعدم كفاية الموارد، فلن يكون أمامه من خيار سوى العودة إلى الجمعية العامة للحصول على التوجيه بشأن أي جزء من الولاية ترغب في إيلائه الأولوية".وأكد أن الدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء يمثل أمرا حاسما لوكالة "الأونروا" في مواجهة التحديات السياسية والمالية المتزايدة، مشددا على أهمية أن يواصل لاجئو فلسطين تمتعهم بالحماية والحصول على الدعم طالما ظل وضعهم كما هو دون تغيير.//انتهى//00:39ت م0282