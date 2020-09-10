اجتماعي / شرطة صامطة تنفذ حملة للتبرع بالدم
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
صامطة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
تقدم مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني اليوم ، حملة التبرع بالدم التي تنفذها الشرطة بالشراكة مع مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم ، لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى .
وأكد مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، أهمية التبرع بالدم في تزويد وحدات بنك الدم المركزية بمستشفيات المنطقة بالكميات التي يحتاجها المرضى بمختلف مستشفيات المنطقة ، مبيناً أن الحملة تستمر لمدة يومين.
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