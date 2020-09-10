صامطة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستقدم مدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني اليوم ، حملة التبرع بالدم التي تنفذها الشرطة بالشراكة مع مستشفى صامطة العام ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم ، لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى .وأكد مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، أهمية التبرع بالدم في تزويد وحدات بنك الدم المركزية بمستشفيات المنطقة بالكميات التي يحتاجها المرضى بمختلف مستشفيات المنطقة ، مبيناً أن الحملة تستمر لمدة يومين.// انتهى //00:51ت م0284