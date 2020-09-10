رياضي / الوحدة ينال بطاقة الملحق الآسيوي بحلوله رابعاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
نال فريق الوحدة البطاقة المؤهلة للملحق الآسيوي الموسم المقبل بفوزه على الحزم ٢-٠ اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن الجولة الأخيرة (٣٠ ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل للوحدة نياكاتي وجوستافو عند الدقيقتين ٦ ، ٩٤ ليحتل الفريق بهذا الفوز المركز الرابع مع نهاية المسابقة برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند ٢٧ نقطة في المركز الخامس عشر بعد أن ضمن الهبوط منذ جولتين .
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