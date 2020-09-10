الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنال فريق الوحدة البطاقة المؤهلة للملحق الآسيوي الموسم المقبل بفوزه على الحزم ٢-٠ اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن الجولة الأخيرة (٣٠ ) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل للوحدة نياكاتي وجوستافو عند الدقيقتين ٦ ، ٩٤ ليحتل الفريق بهذا الفوز المركز الرابع مع نهاية المسابقة برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد الحزم عند ٢٧ نقطة في المركز الخامس عشر بعد أن ضمن الهبوط منذ جولتين .// انتهى //00:51ت م0285