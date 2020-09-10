الرياضي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة فريق الهلال بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وجرت مراسم التتويج عقب نهاية المباراة التي جمعت الهلال والشباب اليوم في الجولة الأخيرة من المسابقة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام المسابقة ، والتي انتهت لمصلحة الهلال ٢-١ ليرفع رصيده إلى ٧٢ نقطة في المركز الأول ، فيما تجمد رصيد الشباب عند ٤٣ نقطة في المركز السابع.وسلم سموه عقب نهاية المباراة وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل كأس البطولة والكؤوس الذهبية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل ولاعبي الفريق.// انتهى //01:10ت م0286