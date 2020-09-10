عمّان 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن اليوم، إن الوضع الوبائي في البلاد يتأرجح بين المرحلة الثالثة - مرحلة البؤر المتعددة ومعروفة مصدر الحالات إلى حد كبير جدا-، وبين المرحلة الرابعة والأخيرة وهي التفشي المجتمعي.وأكد الناطق باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات أن ما يثير القلق هو وجود بؤر جديدة وتتشكل بسرعة كبيرة وفي بعض الأحيان لا نجد مصدر الإصابة.وعن المرحلة الرابعة أوضح عبيدات، أن ذلك لا يعني الاستسلام، نافيا أن يكون ما يحدث في الأردن توجه نحو المناعة المجتمعية، قائلا: لو أن ذلك صحيحا لرأينا المئات والآلاف من أعداد الإصابات اليومية، لكن تم اتخاذ إجراءات لتقليل أعداد الإصابات والسيطرة عليها.وبين أن المنظومة الصحية الأردنية مستعدة بعدة خطط للتعامل مع الوباء إذا ما زادت إصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن.// انتهى//02:00ت م0287