الجزائر 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وحسب الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 47216 حالة، منذ ظهوره في مارس الماضي في الجزائر.وأضاف فورار أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1581 حالة.وتابع أن 196 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التشافي إلى 33379.//انتهى//02:43ت م0289