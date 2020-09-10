الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسضمن فريقا ضمك والاتحاد البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تغلب ضمك على ضيفه الفتح بنتيجة 4-3 على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، كما تغلب فريق الاتحاد على مضيفه العدالة بنتيجة 2-0 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وبهذه النتيجة ارتفع رصيدهما إلى 35 نقطة ليحلا في المركزين العاشر والحادي عشر ويضمنا البقاء في الرمق الأخير من الدوري في الجولة 30 والأخيرة.وفي ملعب مدينة المجمعة الرياضية، تغلب فريق الفيصلي على فريق أبها بنتيجة 2-1، ليحل خامسًا في سلم الترتيب برصيد 48 نقطة، فيما بقي رصيد أبها عند النقطة 38 في المركز التاسع .// انتهى //02:58ت م0290