عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
المدينة المنورة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة التاسعة مساء.
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