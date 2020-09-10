القاهرة 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 175 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80689 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 100403 حالات من ضمنهم 80689 حالة تم شفاؤها، و5577 حالة وفاة.//انتهى//03:20ت م0294