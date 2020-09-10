بيساو 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسبدأت القوات الأفريقية مغادرة غينيا بيساو، بعد 8 سنوات على نشرها، بهدف استقرار البلاد، إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الحاكم عام 2012.وقد شرعت قوات نيجيريا اليوم رسميا في مغادرة غينيا بيساو، وقبل ذلك كانت غادرت البلاد القوات التوغولية، وينتظر أن تتبعهما القوات السنغالية والبوركينية.ويتجاوز عدد هذه القوات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" والتي تنتهي مهمتها بشكل رسمي غدا الخميس، 1000 جندي من السنغال، وبوركينافاسو، ونيجيريا، وتوغو.وتمثلت مهمة القوات غرب الأفريقية في حماية رؤساء المؤسسات والمباني العامة في غينيا بيساو.وأعلنت رئاسة غينيا بيساو عن تنظيم يوم غد حفل رسمي بمناسبة انتهاء مهمة هذه القوات، سيحضره رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو،ومسؤولون عن السلطات العسكرية غرب الأفريقية.// انتهى //03:47ت م0298