نيامي 21 محرم 1442هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت منظمة الهجرة الدولية عن إنقاذ أكثر من 80 مهاجرًا بينهم أطفال في النيجر بمنطقة الصحراء الكبرى، نهبهم المهربون وتركوهم في مواجهة خطر الموت رغم حصولهم على أموال مقابل تهريبهم إلى ليبيا.وترك سائقون أربع شاحنات تحمل مهاجرين من نيجيريا وتوجو ومالي وغانا دون طعام أو ماء، على بعد 230 كيلومترا شمالي بلدة ديركو في النيجر الواقعة عند مفترق طرق بالصحراء الكبرى، بعد أن رأوا عربات عسكرية.وبعد ثلاثة أيام، عثر فريق إنقاذ من منظمة الهجرة الدولية على المهاجرين الذين كان بينهم أطفال بطريق الصدفة، وكثيرون منهم يعانون من الجفاف ومصابين وفي حاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.ومنذ 2016 ساهمت المنظمة في إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر من الصحراء الكبرى، إحدى أكثر المراحل خطورة في الرحلة للقادمين من غرب أفريقيا الذين يخاطرون بأرواحهم للوصول إلى أوروبا بحثا عن عمل وحياة أفضل.وساعدت فرق الإنقاذ 321 مهاجرًا حتى الآن دون احتساب هذه المجموعة الأخيرة، لكن أحيانا لا يتم العثور سوى على رفات.// انتهى //03:54ت م0299