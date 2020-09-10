كانبيرا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي خسر ما يقارب من مليون وظيفة في خلال الربعين الأول والثاني من العام 2020م الجاري، مع استمرار تضرر القطاع الاقتصادي بشدة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.وقال رئيس قسم إحصاءات العمل والتوظيف في المكتب بيورن جارفيس "الاقتصاد الأسترالي خسر نحو 932 ألف وظيفة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي".// انتهى //04:12ت م0302