برازيليا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة"​​​.وتعد البرازيل من أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء.// انتهى //04:22ت م0304