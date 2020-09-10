عام / البرازيل تسجل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
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برازيليا 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 35816 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: " إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 4197889 إصابة والوفيات 128 ألفا و539 حالة حتى يوم نهاية الأربعاء بعد تسجيل 35816 إصابة جديدة و1075 وفاة"​​​.
وتعد البرازيل من  أكثر الدول تضررا في العالم بالوباء.
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04:22ت م
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