مكسيكو سيتي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسسجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصبح حصيلة الوفيات بالبلاد حتى الآن 69 ألفا و 95 حالة وفاة.وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647 ألفا و 507 إصابات.وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.// انتهى //04:26ت م0305