عام / المكسيك تسجل 611 حالة وفاة و4647 إصابة جديدة جراء عدوى كورونا
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
مكسيكو سيتي 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
سجلت المكسيك 611 حالة وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصبح حصيلة الوفيات بالبلاد حتى الآن 69 ألفا و 95 حالة وفاة.
وأفادت بيانات لوزارة الصحة المكسيكية بأنه خلال الفترة نفسها تم رصد 4647 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 647 ألفا و 507 إصابات.
وكانت الحكومة قد رجحت من قبل أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المسجلة رسميا.
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