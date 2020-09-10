الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يستعرض مع الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند والمستشارة الألمانية أعمال مجموعة العشرينأمير الرياض يستقبل أعضاء الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضيأمير القصيم يثمن دعم العثيم لبرنامج التعليم عن بعد بـ3,5 ملايين ريالأمير المدينة يشهد تسليم مكتبة الرفاعي للمكتبات الوقفية"إغاثي الملك سلمان": المركز الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارجالخطيب يشكر القيادة لدعمها افتتاح مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياضإطلاق "جائزة التميّز الإعلامي" احتفاءً باليوم الوطني"توكلنا" يضيف خدمة تصريح تجمع والوضع الحذرالشورى يحسم ضم الخدمات في التقاعد المبكر.. الاثنيناعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة«النيابة» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة عقارات الدولة«مدرستي».. مرحلة تعكس التطور التقنيالمملكة تدين محاولة تفجير موكب نائب الرئيس الأفغانيالجزائية تستكمل أحكام قضية «الدالوة» بحد الحرابة للإرهابيين الخامس والتاسعبايدن يطلق مبادرة «التصنيع في أميركا»بريطانيا تواجـه تهيجَ كورونا بـ«تدابير حاسمة»السودان: المنكوبون يفرون للمرتفعاتتوقيع اتفاقية السلام الإماراتي الإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل// يتبع //06:02ت م0003