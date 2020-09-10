عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يستعرض مع الرئيس الصيني ورئيس وزراء الهند والمستشارة الألمانية أعمال مجموعة العشرين
أمير الرياض يستقبل أعضاء الجهازين الإداري والفني بنادي الزلفي الرياضي
أمير القصيم يثمن دعم العثيم لبرنامج التعليم عن بعد بـ3,5 ملايين ريال
أمير المدينة يشهد تسليم مكتبة الرفاعي للمكتبات الوقفية
"إغاثي الملك سلمان": المركز الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم التبرعات وإيصالها للخارج
الخطيب يشكر القيادة لدعمها افتتاح مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض
إطلاق "جائزة التميّز الإعلامي" احتفاءً باليوم الوطني
"توكلنا" يضيف خدمة تصريح تجمع والوضع الحذر
الشورى يحسم ضم الخدمات في التقاعد المبكر.. الاثنين
اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية مفخخة
«النيابة» توقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة عقارات الدولة
«مدرستي».. مرحلة تعكس التطور التقني
المملكة تدين محاولة تفجير موكب نائب الرئيس الأفغاني
الجزائية تستكمل أحكام قضية «الدالوة» بحد الحرابة للإرهابيين الخامس والتاسع
بايدن يطلق مبادرة «التصنيع في أميركا»
بريطانيا تواجـه تهيجَ كورونا بـ«تدابير حاسمة»
السودان: المنكوبون يفرون للمرتفعات
توقيع اتفاقية السلام الإماراتي الإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل
// يتبع //
06:02ت م
0003