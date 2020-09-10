تبوك 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقامت بلدية محافظة تيماء بتنفيذ 800 جولة رقابية على المنشآت التجارية الممارسة للأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية.وأوضحت بلدية المحافظة بأن تلك الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة مايزيد عن 250 كيلو جراما من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وتحرير 15 غرامة مالية، وإغلاق 3 متاجر لعدم تطبيق الاحترازات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا .وأكدت البلدية بأن الجولات مستمرة وفي كل الأوقات وستكون بشكل مفاجئ تطبيقاً للأنظمة حفاظاً على صحة أهالي المحافظة وقاصديها من المواطنين والمقيمين، والسائحين، داعيةً الجميع إلى التعاون مع بلدية المحافظة، والإبلاغ عن اي مخالفات أو سلوكيات تضر بالبيئة، عبر القنوات الرسمية او من خلال مركز البلاغات على الرقم 940.// انتهى //06:03ت م0009