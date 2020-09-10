عام / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/1/22 هـ الموافق 2020/09/10 م واس
شنغهاي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس
قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ).
وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الخامس والعشرين على التوالي.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85153 في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.
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