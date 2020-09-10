سكاكا 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، خلال جولته أمس، عدداً من المواقع التابعة للفرع.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفرع حمدان الضويحي أن الجولة شملت مركز إسعاف سكاكا ومركز إسعاف قارا، بالإضافة إلى مقر التموين الطبي والمستودعات ومقر الصيانة الرئيس بالمنطقة، بهدف الوقوف على سير العمل وبحث سبل تطويره.كما ناقش مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الاحتياجات التي تعمل على الخدمات المقدمة لمحتاجيها؛ حرصاً على إيجاد بيئة عمل محفزة وإيجابية، مشدداً على الجميع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال أوقات العمل سواءً الإدارية أو الميدانية.// انتهى //08:26ت م0015