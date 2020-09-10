سيئول 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالتي وفاة.وأوضح المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية أنه من بين الإصابات الجديدة المسجلة 141 إصابة محلية، و14 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات إلى 21,743 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 346 حالة وفاة، مشيرًا إلى تسجيل 337 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 17,360 حالة.// انتهى //09:11ت م0018