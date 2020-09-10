الطائف 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسقدّمت عيادات تطمن في الطائف خدماتها لعدد 35651 ، مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //09:25ت م0019