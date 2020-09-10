جدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، طائرة بدون طيار (مفخخة)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وجدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.// انتهى //10:02ت م0027