القاهرة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير وتوسيع ميناء أبوقير البحري بأحدث النظم التكنولوجية الدولية، ليمثل إضافة جديدة لسلسلة المواني الممتدة على الساحل الشمالي المصري، وحتى يكون الميناء الأكبر في البحر المتوسط، ويساهم في الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية إلى المستوى الأول.وسلطت الضوء على دعوة مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكرى خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية، إلى ضرورة اتباع سياسة عربية موحدة وحازمة تجاه هذه التدخلات وذلك عبر المزيد من التنسيق بين الدول العربية.ولفتت الصحف الانتباه إلى انعقاد أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماع بالفيديو كونفرانس برئاسة فلسطين، وتأكيد الوزراء على التمسك بمبادرة السلام العربية والوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للوصول إلى حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة.ونوهت إلى تسجيل مصر أمس 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17 حالة وخروج 803 حالت تعافي من المستشفيات، ليبلغ إجمالي المسجلين في مصر حتى أمس 100.403 إصابات منهم 80689 حالة تم شفاؤها و5577 وفاة.// انتهى //10:03ت م0028