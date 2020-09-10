صفوى 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساختتمت أمس، حملة التبرع بالدم، التي نظمتها اللجنة الصحية بنادي الصفا بصفوى، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت عنوان "عمار العطاء "، وذلك بمقر نادي الصفا بصفوى.وأوضح منسق بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي عبدالعزيز الغامدي أن عدد المتبرعين خلال الحملة التي استمرت أربعة أيام بلغ 275 متبرعاً، مع الأخذ بالاحترازات والاشتراطات الصحية ضد كورونا، وتم رفض 44 شخص لانخفاض نسبة الهيموجلوبين، حيث خضع المتبرعين إلى فحص درجة الحرارة وضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين، لمعرفة مدى إمكانية تبرعهم، منوهاً بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية والوقائية التي اتخذت خلال هذه الحملة التي خُصصت للرجال فقط، وتمت وفق توجيهات وزارة الصحة حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //10:08ت م0029