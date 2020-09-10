بيروت 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لارتدادات العقوبات الأمريكية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وما قد يستتبعها من عقوبات جديدة في الأيام القادمة بحق حلفاء لحزب الله الإرهابي، في حين لم تنجح الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب مع الفرقاء المعنيين في الاتفاق على الصيغة الحكومية الجديدة.وأخبرت عن إعلان السلطات العراقية أمس مقتل منتسب في القوات الأمنية وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق ديوانية ـ بابل السريع.وتطرقت صحف الخميس إلى إعلان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أمس ان إيران ألحقت باليمن والمنطقة ضررًا بالغًا حيث سخرت ثروات شعبها من أجل تسليح وتمويل ميليشيا خارج أرضها في تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها الميليشيات الحوثية الإرهابية.وأشارت إلى إدانة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية أمس كل أشكال تدخلات أنقرة في شؤون الدول العربية وخاصة في العراق وليبيا وسوريا، منوهةً بأن التدخلات التركية تهديد للأمن القومي العربي.وأوردت ترجيح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تم بأمر من مسؤولين روس كبار.وتحدثت صحف بيروت عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، وسط كابول أمس مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.// انتهى //10:17ت م0030