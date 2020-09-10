الخرطوم 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، أن بلاده لبّت كافة الشروط المطلوبة لإزالة اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.ونشرت إعلان وزير المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، دومينيك راب، بأن بلاده تدعم التقدم المستمر في محادثات السلام في السودان.وعرجت الصحف على أدانة مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية .وأخبرت عن مقتل سبعة أشخاص يوم أمس عندما نفذ انتحاري هجوماً استهدف محلاً تجارياً بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة الصومالية مقديشو.وركزت الصحف على قرار الجيش الأمريكي تخفيض عدد أفراده في العراق من 5200 إلى 3000 جندي .ولفتت صحف السودان الانتباه إلى اتهام وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس تركيا بأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.// انتهى //10:23ت م0031