الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2020– يناير2021).وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.// انتهى //10:30ت م0034