رام الله 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اختتام مجلس الجامعة العربية دورته العادية (154) على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين تأكيدهم التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.وسلطت الضوء على إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 4 منازل في الرماضين وبني نعيم وبتغيير خارطة أراضي شرق وغرب بيت لحم لصالح الاستيطان.وأولت صحف الخميس اهتمامًا بتأكيدات مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن ضم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة قد تأجل في الوقت الراهن وفق البيان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي الصادر يوم 13 أغسطس الماضي.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية حالتي وفاة و696 إصابة جديدة بكورونا و767 حالة تعافٍ ، وذلك بعد إجراء 5471 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.ورصدت صحف رام الله اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وألقت صحف فلسطين الضوء على تأكيدات المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازريني، أن الوكالة بحاجة ملّحة إلى مبلغ 338 مليون دولار أمريكي على المدى القريب وبنهاية العام الجاري منها 200 مليون دولار لموازنتها البرامجية، إضافة إلى 95 مليون دولار للاستجابة للمناشدة الخاصة بكورونا، و43 مليون دولار من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لمليون لاجئ فقير في غزة وأكثر من 400 ألف في سوريا ولبنان.// انتهى //10:41ت م0038