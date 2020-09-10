أبها 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان "الصفري" للتمور ببيشة، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية الصحية الخاصة بالحد من تفشي فايروس كورونا ـ كوفيد 19 .وأوضح محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، أن هذه الفعالية تهدف إلى حفظ وتطوير منتج الصفري الذي تشتهر به محافظة بيشة، مشيرا إلى أنه شهد تغييرا جذريا في منظومة العمل والآلية حتى أصبح فعالية اقتصادية سنوية جاذبة للمستثمرين.وأفاد أن ساحات البيع تم توسعتها بإشراف البلدية والمجلس البلدي مما يسهم في استيعاب المتسوقين والتنظيم المميز لتسهيل دخول وخروج المركبات بشكل متوافق.من جهته أبان مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس سالم القرني أن المكتب سيقيم عددا من الندوات المتعلقة بتطوير منتج الصفري، مبيناً أن المزارعين مهتمين كذلك بصنف آخر من التمور في بيشة وهي "تمور البديرة" حيث تأتي من أصناف التمور الممتازة ، وقد وجدت اهتماما من مركز أبحاث النخيل في الأحساء الذي يعمل على إكثار هذا الصنف .بدوره أشار أمين عام غرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي إلى أن الغرفة تعمل حاليا بالشراكة مع غرفة مكة على عقد لقاء "عن بُعد" مع المستثمرين في التمور من الهند لتسويق منتج الصفري .// انتهى //10:48ت م0039