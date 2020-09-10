الأحساء 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز، درساً أسبوعياً بعنوان " شرح كتاب منهج السالكين ــ لابن سعدي " ، يوم الأحد من كل أسبوع ابتداء من 25 من شهر محرم الجاري، بعد صلاة العشاء في جامع الأميرة سارة بالمحافظة.ويأتي هذا الدرس في إطار البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:51ت م0040