أبوظبي 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، المبعوث الرسمي لرئيس وزراء الهند في قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين سوريش برابهو، الذي يزور أبو ظبي حاليًا.وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات كافة، إضافة إلى مناقشة دور قمة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية، في تطوير الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة تبعات أزمة "كوفيد -19"، ما يضمن تعافي الاقتصاد العالمي.// انتهى //10:54ت م0041