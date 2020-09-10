نجران 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أمس، معرض الدعم الفني لمنصة "مدرستي"، وذلك بأحد المجمعات التجارية بمدينة نجران.ويهدف المعرض عبر فريق متخصص إلى تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، إضافةً إلى تقديم الدعم والمساعدة في القبول والتسجيل وأساليب التعليم عن بُعد، وكذلك الرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور فيما يخص منصة "مدرستي".//انتهى//11:00ت م0042