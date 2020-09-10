الدمام 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 875 جولة رقابية بالمنطقة؛ لمتابعة تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية، ونتج عنها ضبط 62 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.وفيما يخُص التعقيم والتطهير نفذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعاً، باستخدام 162260 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طناً من النفايات، وإزالة 3732 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.// انتهى //11:02ت م0043