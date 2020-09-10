سكاكا 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وجامعة الجوف لتعزيز التعاون المشترك بينهما فيما يخدم الأهداف الإستراتيجية التعليمية والتنموية والتدريبية والثقافية والاجتماعية في المنطقة.ومثّل الإمارة في توقيع المذكرة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، فيما وقع عن جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع رئيس الجامعة.وتهدف المذكرة إلى تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في إثراء المجتمع فكرياً وعلمياً ومعرفياً، والإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم المستمر من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والثقافية والمجتمعية للمساهمة بفاعلية في خدمة المجتمع.ونصّت المذكرة على تكامل الرؤى بين إمارة المنطقة والجامعة من خلال وضع خطة للمشاركة المجتمعية ، وكذلك العمل على تعزيز إجراء الدراسات والخدمات التدريبية في مختلف التخصصات.كما تضمنت التعاون في إقامة الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل التدريبية المشتركة لشرائح المجتمع المختلفة، إضافةً إلى تقديم الاستشارات والدعم وتنظيم المؤتمرات المتخصصة.ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بمثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها تحقيق الإبداع والتميز في ممارسات العمل والجودة من خلال منهجية عمل مؤسسية ومشاركة فاعلة، وزيادة المعرفة بين الطرفين وتبادل الاستشارات .من جانبه أعرب رئيس جامعة الجوف عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما تحظى به الجامعة من دعم وتشجيع مستمر ومتابعة لكل شؤونها؛ لتستمر في مسيرتها الطموحة وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة أيدها الله.// انتهى //11:20ت م0045