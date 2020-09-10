الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأقام مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز الأحد الماضي، ندوة افتراضية حول"معالم مكة المكرمة التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية"، وذلك بالتعاون مع قسم التاريخ بجامعة أم القرى.وقسّم الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن صامل السلمي، خلال الندوة المعالم التاريخية في مكة المكرمة من حيث ارتباطها بالسيرة النبوية إلى قسمين، معالم ثابتة صحيحة لا خلاف فيها لارتباطها بأحكام شرعية مثل الحرم ومزدلفة ومنى ، وأخرى ثابتة لا خلاف فيها وهي غار حراء ، وغار ثور، وشعب بني هاشم الذي سكن فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، أما القسم الثالث فهي المعالم غير المثبتة وهناك خلاف في ارتباطها بسيرة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام .وأشار الدكتور السلمي إلى أن " أعلام الحرم ومواقيت الإحرام دائرتان لحماية المسجد الحرام ومكوناته، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعرضهما ميدانيًّا في حجة الوداع للتأكيد على مواقعها "، كما ذكر أجزاءً من السيرة النبوية بمواقعها التاريخية مثل وادي طوى الذي بات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أصبح اغتسل ودخل مكة المكرمة ، كما أشار إلى أن دخوله وجيشه أم القرى كان من مداخل عدة من عند جبل الكعبة والحفاير بينما دخل الزبير بن العوام من الحجون " وذكر الدكتور السلمي عددًا من المعالم الأخرى الموثقة بالصورة.بينما تحدث من قسم التاريخ بجامعة أم القرى الدكتور سعد بن موسى الموسى عن عدد من المساجد المرتبطة بالسيرة النبوية موثقًا مواقعها الحالية وسبب تسمياتها ، وأسمائها المختلفة عبر التاريخ، مع صور فوتوغرافية، مثل مسجد الراية ( الجودرية ) التي ركز الرسول صلى الله عليه وسلم رايته في موقعه قبل فتح مكة المكرمة، ومسجد الشجرة، ومسجد الجن (الحرس)، ومسجد البيعة قرب الجمرات، ومسجد الفتح بالجموم الذي عسكر فيه جيش المسلمين قبل دخول مكة المكرمة، ومسجد الإجابة، ومسجد خالد بن الوليد، ومسجد جعرانة وغيرها من المساجد المكية.وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية الذي تنفذه دارة الملك عبدالعزيز ويقوم مركز تاريخ مكة المكرمة بالدور الأكبر والميداني منه، حيث بين المدير التنفيذي للمشروع الدكتور فهد الدامغ أن المركز قام بعدد من المهمات العلمية الفاعلة في مسيرة المشروع ومنها عقد سلسلة من حلقات النقاش حول عدد من المواقع المختلف على ارتباطها بالسنة النبوية من عدمه أو التي يكتنفها الغموض، حيث عقدت حلقات حول : ديار بني سعد، وحنين، وسوق مجنة، وطريق الهجرة ، وقرن الثعالب، وثنية ذات الحنظل، وماء الرجيع، ومعالم السيرة النبوية في الطائف، كما شارك المركز في التتبع والتثبت للمواقع بالزيارات الميدانية وتطبيق النصوص عليها، وبناء قاعدة معلومات مرتبطة بالسيرة النبوية، ونشر الدراسات عن تاريخ مكة المكرمة.// انتهى //11:30ت م0046